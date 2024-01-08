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Olympiakos, VAR Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Olympiakos, VAR Kararına Tepki Gösterdi

Yunanistan'da artan şiddet olaylarına rağmen Olympiakos, AEK ile oynadığı maçta VAR kararına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde 11 puanlarının gasp edildiği belirtilerek, suç örgütünün ortadan kalkması için çaba gösterilmemesi eleştirildi. Yunan taraftarlar, hükümet ve yetkililere duruma müdahale etmeleri çağrısında bulundu. Ancak Yunanistan Hükümet Sözcüsü, devletin bu tür konulara müdahale edemeyeceğini belirtti. Olympiakos'un golünün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesi, takımın zirve yarışında olumsuz etkiledi.

Olympiakos, VAR Kararına Tepki Gösterdi
08.01.2024 - 17:24,
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Yunanistan'da son dönemde artan şiddet olayları gündemden düşmezken, Süper Lig takımlarından Olympiakos, dün AEK ile oynadığı maçtaki VAR kararına tepki gösterdi.

Olympiakos'un bir golünün VAR incelemesi sonrası iptal edilen maç ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sadece birkaç hafta içinde 11 puanımızı gasp ettiler. Ligin kaderiyle oynadılar." denildi.

Açıklamada ayrıca "Şu andan itibaren suç örgütünün ortadan kalkması için çaba göstermeyen herkes, bu suça yardım ediyor demektir ve bu çok açıktır. Artık sözün bittiği yerdeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Yunan taraftarların da bu tür olayların sahaya yansıtıldığına şahit oldukları belirtilen açıklamada, hükümet ve yetkililere duruma müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise bugün düzenlediği bilgilendirme toplantısında, hükümetin sporda şiddet olaylarını engellemek için bir dizi önlemler aldığını hatırlatarak, "Devlet ile hakemin bir kararı arasında ilişki kurulamaz. Devlet bu tür konulara müdahale edemez." dedi.

Olympiakos'un AEK ile oynadığı maçta Olympiakos'un bir golü, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş, Masouras'ın elle oynadığı gerekçesiyle golün geçersiz sayılması, takımı zirve yarışında olumsuz etkilemişti.

Öte yandan Panathinaikos, Fatih Terim yönetimindeki 2. maçını da kazanarak, liderliğe yükseldi.

Kaynak: AA
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