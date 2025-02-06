Ömer Çelik\'ten Bahçeli\'ye Geçmiş Olsun Dileği

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Bahçeli'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.