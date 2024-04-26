OMÜ Vezirköprü MYO'da Orman Yangını Gönüllüsü Eğitimi Verildi - Son Dakika
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OMÜ Vezirköprü MYO'da Orman Yangını Gönüllüsü Eğitimi Verildi

OMÜ Vezirköprü MYO\'da Orman Yangını Gönüllüsü Eğitimi Verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) Ormancılık Bölümü öğrencilerine orman yangın gönüllüsü eğitimi verildi. Eğitimde orman yangınları esnasında yapılması gerekenler ve yangın araç ve gereçleriyle müdahalenin nasıl yapıldığı anlatıldı. Eğitime Vezirköprü MYO Ormancılık Bölümü öğretim görevlileri ve orman işletme şefleri de katıldı.

26.04.2024 09:18
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) Ormancılık Bölümü öğrencilerine orman yangın gönüllüsü eğitimi verildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Tuncay Patan, Vezirköprü İşletme Şefi Oğuzhan Cindoruk, Akpınar İşletme Şefi Ahmet Razi Çalışkan önderliğinde eğitime katılan 107 öğrenciye Vezirköprü MYO bahçesinde orman yangınları esnasında yapılması gerekenler ve yangın araç ve gereçleriyle müdahalenin nasıl yapıldığı anlatıldı.

Eğitimde orman yangınında kullanılan arazözler, yangın ilk müdahale işçilerinin çantaları ile ekipmanları da tanıtıldı.

Eğitime Vezirköprü MYO Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cemile Çakır, Öğretim Görevlisi Cemil Özdemir, Çiğdemli Orman İşletme Şefi Samet Kara, Karaçam Orman İşletme Şefi Ahmet Çelik de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel OMÜ Vezirköprü MYO'da Orman Yangını Gönüllüsü Eğitimi Verildi - Son Dakika

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