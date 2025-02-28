Önemli Etkinlikler Bugün İstanbul'da

Güncel

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Kanal 7 Medya Grubu 30. Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Benimle Oynar Mısın?" projesi protokol imza törenine ve "Zamanın İzlerinde Sanata Yolculuk Sergisi"nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/15.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gündeme ilişkin basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "28 Şubat Demokrasiye Vurulan Postmodern Darbe" söyleşisine katılacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, E-Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim- Aralık 2024'e yönelik dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin ocak ayı sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye- Afrika Medya Forumu"na katılacak.

(İstanbul/09.45)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Selçuk Üniversitesi Kampüs Merkez Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irad edecek, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde "Selçuk Üniversitesi Öğrencilerle Buluşma" programına katılacak, Sultan Selim Camisi'nde teravih namazını kıldıracak.

(Konya/12.00-20.00)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Gençlerbirliği- Manisa FK maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası; TOFAŞ-Semt 77 Yalovaspor ve Karşıyaka- Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/18.00/İzmir/20.30)

3- THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftası, Sarıyer Belediyespor- Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eker maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/14.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası, DEPSAŞ Enerji-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Şanlıurfa/16.00)

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