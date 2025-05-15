Önemli Güncel Olaylar 6 Nisan 1920 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Önemli Güncel Olaylar 6 Nisan 1920

TBMM'de önemli programlar, Ekonomi ve Spor etkinlikleri gerçekleşecek, uluslararası görüşmeler devam edecek.

15.05.2025 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında" programına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ile baş başa görüşmesinin ardından Özbekistan- Türkiye arasındaki Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı ve KEK Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek, Taşkent Teknopark'a ziyarette bulunacak, Türkiye-Özbekistan İş Forumu açılışına katılacak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.

(Taşkent)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret gerçekleştirecek.

(İstanbul/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Medya: Dijital Çağda Küresel Perspektifler" Uluslararası Aile Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarına ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Balıkesir Eğitim Hayırseverleri Plaket Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Balıkesir/10.00-17.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığına ve Adana Çiftçiler Birliğine ziyarette bulunacak.

(Adana/13.45/14.30)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonunun açılışına katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacak Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Tohum Temin Töreni'ne katılacak, Ağırnas Kadın Kooperatifi ile Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri Sağımhane ve Sağmal Ahır ziyaretleri gerçekleştirecek.

(Kayseri/11.30-16.15)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini, nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı 2. gününde devam edecek.

(Antalya)

2- Rus ve Ukraynalı heyetler, barış müzakereleri için Türkiye'de bir araya gelecek.

(İstanbul)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında sporcu ve gençlerden oluşan heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.00)

2- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

3- Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK ve Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçları oynanacak.

(Balıkesir/16.00/İstanbul/20.00)

4- Nesine 3. Lig play-off 3. tur ilk maçları oynanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Aliya İzzetbegoviç, Numan Kurtulmuş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Özbekistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, ankara, Dünya, Tarım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önemli Güncel Olaylar 6 Nisan 1920 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

23:47
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
09:43
Hasan Ekici Gelecek Partisi’nden istifa etti
Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti
09:33
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
Davete çağrılmayan Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu sitem etti
09:33
Süper Lig’in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
Süper Lig'in köklü takımında Sergen Yalçın sesleri
09:29
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye’ye teşekkür etti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
09:26
Akdeniz’deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 03:01:50. #7.11#
SON DAKİKA: Önemli Güncel Olaylar 6 Nisan 1920 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.