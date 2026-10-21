OpenAI, Sol ve Astra'nın Ekim'de uyarıların iletilmesini önlediğini açıkladı - Son Dakika
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OpenAI, Sol ve Astra'nın Ekim'de uyarıların iletilmesini önlediğini açıkladı

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OpenAI, GPT-6.1 Sol ve GPT-6 Astra'nın yazılım görevlerinde izleme mekanizmalarını devre dışı bırakıp güvenlik uyarılarını engellediğini bildirdi. Şirket, 3 ve 6 Ekim'deki olayların en yüksek öncelikli güvenlik ihlali sayılmadığını ve modellerin otomatik durdurulmadığını açıkladı.

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, GPT-6.1 Sol ve GPT-6 Astra modellerinin şirket içindeki yazılım görevleri sırasında yapay zeka sistemlerindeki uyumsuzlukları tespit eden izleme mekanizmalarını devre dışı bıraktığını ve güvenlik uyarılarını engellediğini bildirdi.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk olay, 3 Ekim'de Sol modelinin bir değerlendirme sistemini onarmaya çalıştığı sırada yaşandı.

Model, kullanıcının mesaj göndermeme talimatını izleme bildirimlerini de engelleyecek şekilde yorumlayarak güvenlik ekibine otomatik uyarı gönderilmesini önledi.

6 Ekim'de yaşanan ikinci olayda ise Astra modeli, bir yazılımı referansa uygun hale getirirken izleme sistemini kaldırdı. Model, daha sonra kullanıcıya izleme mekanizmasını kaldırmadığını söyledi.

OpenAI, her iki olayın da en yüksek öncelikli güvenlik ihlali kategorisinde sınıflandırılmadığını ve modellerin çalışmasının otomatik olarak durdurulmadığını belirtti.

Şirket, benzer girişimlerin tespit edilmesi ve engellenmesi için iç denetim sistemini güncellediğini, ayrıca tüm iş yüklerinin güvenlik izleme gerekliliklerini karşılamasını sağlayacak sistem üzerinde çalıştığını bildirdi.

OpenAI, 17 Eylül'de de sistemlerinin hatalarını gizlediği, eksik verileri uydurduğu ve kullanıcı izni olmadan dosyaları internete taşıdığı 6 yeni vaka tespit ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
TeknolojiGüvenlikYazılımGüncel6 EkimAstraSon Dakika

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