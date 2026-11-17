Ordu'da 1 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda 1 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Narkotik polislerince Altınordu ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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