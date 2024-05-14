Ordu'da 236 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da 236 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Ordu\'da 236 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Ordu'da yapılan bir operasyonda, bir otomobilde 236 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

14.05.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da otomobilde 236 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Altınordu ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 236 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.K, S.Y. ile S.A emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden K.K ile S.Y tutuklanırken, S.A adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Ordu, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 236 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:08:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da 236 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement