Ordu'da 92 arıcıya yüzde 70 hibeli bal süzme makinesi teslim edildi - Son Dakika
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Ordu'da 92 arıcıya yüzde 70 hibeli bal süzme makinesi teslim edildi

Ordu\'da 92 arıcıya yüzde 70 hibeli bal süzme makinesi teslim edildi
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Ordu'da "Arıcımıza Güç Balımıza Değer Projesi" kapsamında düzenlenen törende 92 arıcıya yüzde 70 hibe destekli bal süzme makinesi verildi. Projeyle küçük ölçekli arıcıların rekabet gücünün artırılarak kırsal kalkınmaya ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ordu'da, "Arıcımıza Güç Balımıza Değer Projesi" kapsamında bal süzme makinesi dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce (HAYGEM) desteklenen proje çerçevesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

HAYGEM Genel Müdürü Salih Çelik, yaptığı konuşmada, 2024'te üretim planlamasına geçtiklerini belirtti.

Planlamanın en önemli ürünlerinden birinin de bal olduğuna işaret eden Çelik, "İlk defa gezginci arıcılara destek verdik. Bunun yanında üretimi devam ettirebilmemiz için de çeşitli arıcılık projelerine Türkiye çapında destek vermeye başladık ve o desteklerimizi de sürdürüyoruz. Ordu, arıcılığın merkezi. Üretene destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise proje ile küçük ölçekli arıcıların rekabet gücünü artırarak kırsal kalkınmaya ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir de bu yıl arılı kovan desteklerinde kendilerine pozitif ayrımcılık yapan ilgililere teşekkür etti.

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi de arıcılığın büyük bir emek, sabır ve özveri isteyen üretim alanı olduğunun altını çizerek, "Arıcılarımız sezon boyunca kovanın başında, arısının peşinde gece gündüz çalışmaktadır. Bu nedenle arıcılarımızın emeğini hafifletecek her türlü teknolojik yatırımları çok önemli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, 92 arıcıya yüzde 70 hibe destekli bal süzme makineleri teslim etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 92 arıcıya yüzde 70 hibeli bal süzme makinesi teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da 92 arıcıya yüzde 70 hibeli bal süzme makinesi teslim edildi - Son Dakika
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