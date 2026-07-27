Ordu'da Ağır Araç Denetimi - Son Dakika
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Ordu'da Ağır Araç Denetimi

Ordu\'da Ağır Araç Denetimi
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Ordu'da zabıta ekipleri ağır tonajlı araçları denetleyerek 11 araca cezai işlem uyguladı.

Ordu'da zabıta ekiplerince, ağır tonajlı araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafik güvenliği ve çevre düzenini korumak amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

İlçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda hafriyat kamyonları, mıcır yüklü araçlar ve beton mikserleri denetlendi.

Denetimlerde, şehir merkezine girişin yasak olduğu saatlerde kuralları ihlal eden ağır tonajlı araçlar tespit edilerek, gerekli idari işlemler uygulandı.

Brandasız yük taşıyarak çevreyi kirleten ve trafikte tehlike oluşturan araçlar da belirlendi.

Yapılan kontroller sonucunda, kurallara uymadığı belirlenen 11 ağır tonajlı araç hakkında cezai işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Zabıta, Güncel, Çevre, Ordu, Son Dakika

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