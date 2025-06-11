Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 2018'de eşinden boşanan 35 yaşındaki Hamide Ö., Kurban Bayramı dolayısıyla velayeti babalarında bulunan 2 çocuğunu görmek istedi.

BOŞANAN ÇİFT İLE YAKINLARI ARASINDA KAVGA

Bu sırada Hamide Ö., askeri personel olan eski eşi Bekir Y.'nin akrabaları ile 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda karşılaştı. İki tarafın sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya Bekir Y. de dahil oldu.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İddiaya göre Bekir Y., eski eşinin kardeşi Habibe Ö.'nün üzerine koşarak, tekme ve yumruk attı. Kısa sürede büyüyen kavgaya çevredeki bazı kişiler de dahil oldu.

O ANLAR KAMERADA

Kavgayı sokaktaki vatandaşlar ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.