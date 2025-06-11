Ordu'nun Aybastı ilçesinde 2018'de eşinden boşanan 35 yaşındaki Hamide Ö., Kurban Bayramı dolayısıyla velayeti babalarında bulunan 2 çocuğunu görmek istedi.
Bu sırada Hamide Ö., askeri personel olan eski eşi Bekir Y.'nin akrabaları ile 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda karşılaştı. İki tarafın sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya Bekir Y. de dahil oldu.
İddiaya göre Bekir Y., eski eşinin kardeşi Habibe Ö.'nün üzerine koşarak, tekme ve yumruk attı. Kısa sürede büyüyen kavgaya çevredeki bazı kişiler de dahil oldu.
Kavgayı sokaktaki vatandaşlar ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga - Son Dakika
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