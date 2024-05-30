Ordu'da İlimizi Tanıyalım Projesi kapsamında tarihi ve turistik yerlere gezi düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da İlimizi Tanıyalım Projesi kapsamında tarihi ve turistik yerlere gezi düzenlendi

Ordu\'da İlimizi Tanıyalım Projesi kapsamında tarihi ve turistik yerlere gezi düzenlendi

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İlimizi Tanıyalım Projesi çerçevesinde öğrenciler, kadın grupları ve sivil toplum kuruluşlarına kentin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı sunuldu. Proje kapsamında öğrenciler ve diğer katılımcılar, rehber eşliğinde şehrin önemli noktalarını ziyaret etti. Şu ana kadar 11 bin 280 öğrenci ve birçok kadın grupları ve sivil toplum kuruluşu üyesi gezilere katıldı.

30.05.2024 15:23
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Ordu'da, "İlimizi Tanıyalım Projesi" çerçevesinde kentin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 ilçede eğitim gören öğrencilerin yanı sıra kadın grupları ve sivil toplum kuruluşlarına kenti tanıma fırsatı sunuluyor.

Belediye öncülüğünde hazırlanan proje çerçevesinde öğrenciler, belirli günlerde öğretmenleri ile ilçelerinden alınarak şehrin tarihi ve turistlik yerlerini yakından görme fırsatı yakalıyor.

Öğrenciler ve diğer kafileler, rehber eşliğinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve sanat galerisi, Taşbaşı Sanat Alanı, Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, Yason Burnu, Hoynat Adası, Marinaport, Fındık Müzesi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı, teleferik ile Boztepe'yi ve ters evi gezme imkanı buluyor.

Gezilere şimdiye kadar 10 okuldan 11 bin 280 öğrencinin yanı sıra kadın grupları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Rehber, Ordu, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da İlimizi Tanıyalım Projesi kapsamında tarihi ve turistik yerlere gezi düzenlendi - Son Dakika

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