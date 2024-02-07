Ordu'da inekleri sağlarken boğanın saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da inekleri sağlarken boğanın saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Ordu\'da inekleri sağlarken boğanın saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Emine Arslan isimli kadın ineklerini sağlarken boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonucu yaralanan Arslan, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.02.2024 14:10
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ORDU'nun Altınordu ilçesinde inekleri sağarken boğanın saldırısına uğrayan Emine Arslan (70), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Arslan, ahırda ineklerini sağarken boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonunu yaralanan Arslan'ın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Emine Arslan, yolda yaşamını yitirdi.

Emine Arslan'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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