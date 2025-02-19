Ordu'da Karla Mücadele: Bir Günde 4 Bin 157 Kilometre Yol Açıldı - Son Dakika
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Ordu'da Karla Mücadele: Bir Günde 4 Bin 157 Kilometre Yol Açıldı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle birlikte yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sonrası 4 bin 157 kilometre yolu ulaşıma açtı. 434 araç ve 615 personelle gerçekleştiren çalışmalar, hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik vererek devam ediyor.

19.02.2025 17:03  Güncelleme: 17:07
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Ordu'da bir günde 4 bin 157 kilometre yol ulaşıma açıldı

Büyükşehir Belediyesi, 434 araç ve iş makinesi, 615 personelle yollarda

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, meteorolojinin uyarılarını dikkate hazırda beklediği yüksek rakımlı ilçelerde, 434 araç ve iş makinesi, 615 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, bir günde 4 bin 157 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek rakımlı ilçelerde etkili oldu. Altınordu ve Ulubey ilçelerinin yüksek kesimleri, Akkuş, Aybastı, Gürgentepe, Kabataş gibi ilçelerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Ortalama kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu il genelinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekip ve ekipmanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, bir günde 4 bin 157 kilometre yolu ulaşıma açtı. Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 günde 33 hasta ve 20 cenazeye müdahale etti.

Meteorolojinin hava tahminlerine göre hafta boyunca yoğun kar yağışı beklenen Ordu'da Büyükşehir Belediyesi, ekip ve ekipmanlarını ilçelerin hizmetine sunarak karla mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: İHA

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