Ordu'da OSKEM 15 Haziran-15 Eylül arasında 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
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Ordu'da OSKEM 15 Haziran-15 Eylül arasında 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Ordu\'da OSKEM 15 Haziran-15 Eylül arasında 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı OSKEM ekipleri, 15 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamladığı sezonda denizde boğulma tehlikesi geçiren 97 kişiyi kurtardı. 27 plajda 120 personel ve 5 jet ski ile görev yapan ekipler, son 7 yılda ise 705 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri, 15 Haziran-15 Eylül'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 97 kişiyi kurtardı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte denizde boğulmaların önüne geçmek amacıyla kurulan OSKEM'in, 15 Haziran'da başladığı sezonu 15 Eylül itibarıyla tamamladığı belirtildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan OSKEM'in, 27 plajda 120 personel, 5 jet ski, 7 zodyak bot ve 2 ATV ile Ordu sahillerinde güvenliği sağladığı aktarıldı.

Ekiplerin sezon boyunca il genelinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 97 kişiye müdahale ettiği ve bu kişilerin kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, OSKEM ekiplerinin son 7 yılda ise 705 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi.

Haftanın her günü 10.30-19.00 saatlerinde hizmet veren ekiplerin, plajlara yerleştirilen uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra eğitimli cankurtaranlarla görev yaptığı kaydedildi.

Denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelaları da yerleştiren ekiplerin, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da OSKEM 15 Haziran-15 Eylül arasında 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

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