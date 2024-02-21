Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ordu\'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Ordu'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Korgan ve Gülyalı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, 50 gram kubar esrar, 25 uyuşturucu hap ve 10 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

21.02.2024 18:17  Güncelleme: 18:18
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine Korgan ve Gülyalı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda O.K. (48), E.G. (32), S.Ç. (31) ve İ.Ç'yi (44) gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 50 gram kubar esrar, 25 uyuşturucu hap ve 10 litre sahte alkol ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Gülyalı, Korgan, Ordu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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