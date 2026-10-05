Ordu Fatsa\'da motosiklet kaldırıma çarptı, sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Cavit Atılkan (21) hayatını kaybetti, Caner Yavan (21) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Ordu-Samsun kara yolu Fatsa Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Cavit Atılkan'ın kontrolünü kaybettiği 28 ADN 109 plakalı motosiklet, yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Motosikletin sürücüsü Cavit Atılkan ile yanındaki Caner Yavan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cavit Atılkan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Caner Yavan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.