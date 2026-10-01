Ordu Kabadüz'de elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Yukarı Kirazdere Mahallesi'ndeki bir bahçenin etrafındaki elektrikli çite dokunan Devran B, akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlenen gencin cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.