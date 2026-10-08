Ordu Korgan'da akraba kavgasında silahla 1 kişi öldü, kürekle 1 kişi yaralandı

Ordu Korgan'da akraba kavgasında silahla 1 kişi öldü, kürekle 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; kürekle yaralanan 1 kişi Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.
Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yeşilpınar Mahallesi'nde 6 Ekim'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Orhan A'nın (40) annesi Nezaket A. (62) ile zanlı İ.E'nin (26) anneannesi Emine A. (72) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nezaket A, akrabası Emine A'yı kürekle darbetti.
Olayı gören yaralı Emine A'nın kızı Hacer E. (52), silahla Nezaket A'ya ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler Nezaket A'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan Emine A. ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Orhan A'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İ.E'nin annesi de olan şüpheli Hacer E, gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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