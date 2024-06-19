Ordu'nun Timsah Adası, Adayı Görenleri Şaşırtıyor - Son Dakika
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Ordu'nun Timsah Adası, Adayı Görenleri Şaşırtıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan doğal bir oluşum olan 'Timsah Adası', ilk kez görenlerin ilgisini çekiyor. Adanın yüksek bir noktadan bakıldığında timsaha benzediği belirtilirken, ziyaretçiler adayı merak edip buraya gelerek hayranlıkla izliyorlar.

19.06.2024 13:58
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Bu adayı görenler timsah sanıyor

Ordu'nun Timsah Adası

ORDU - Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesi sınırında bulunan ve doğal bir oluşum olan 'Timsah Adası' ilk kez görenlerin ilgisini çekiyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesi, eşsiz güzellikleri ile doğa sevenlerin ilgi odağı oluyor. Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki 'Timsah Adası' ise yazları ziyaretçi akınına uğrarken, görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor. Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği alandaki kumsal halk plajı olarak da kullanılırken ada, uzak ve yüksek bir açıdan suyun içerisindeki timsahı andırıyor.

"Doğru açıdan bakmak gerekiyor"

Yavuz Oğuz isimli vatandaş, adanın yüksek bir noktadan bakıldığında timsaha benzediğini belirterek, "Yaz aylarında burası insanların tatil yaptığı nokta olarak değerlendiriliyor. Kışın da zaten balık avlanıyor. Ada aslında timsaha birebir benziyor ancak doğru bakış açısının ayarlanması gerekiyor. Ağzı kapalı timsaha çok benziyor. Adayı merak edenler çok geliyor. İnsanlar merak edip buraya geliyorlar" diye konuştu.

"İnsanlar merak ediyorlar"

Zekiye Şahin ise bu noktanın çok güzel bir koy olduğunu, timsaha da çok benzediğini söyledi. Şahin, "Doğal bir ada, insanlar merak edip buraya geliyorlar ve çok beğeniyorlar. Yukarıdan bakıldığında gerçekten de timsaha çok benziyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ordu'nun Timsah Adası, Adayı Görenleri Şaşırtıyor - Son Dakika

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