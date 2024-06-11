Ordu Üniversitesinde Filistin\'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Ordu Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla " Filistin'e Özgürlük için Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Yerleşkesi'nde düzenlenen yürüyüşe, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Filistin'e destek sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından, Kritik Analitik Düşünme ve Sosyal Gelişim Kulübü Başkanı Sabahattin Yalman, grup adına açıklama yaptı.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi de olan Yalman, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'de masum sivillere yönelik düzenlediği saldırıların eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını söyledi.

Yalman, uluslararası insan hakları norm ve ilkeleri ihlal edilerek bölgede hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, uluslararası yardım kuruluşlarının bulunduğu yerlere yönelik havadan ve karadan saldırılar neticesinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce masum sivilin hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

İsrail yönetiminin tüm uluslararası tepkilere rağmen Filistin halkına yönelik sistematik şekilde soykırım ve insanlık suçu işlediğini vurgulayan Yalman, "Ordu Üniversitesinin mensubu olarak bizler 8 aydır devam eden İsrail saldırılarında öldürülen masumlar karşısında vicdan sahibi her insan gibi kahroluyoruz. İçinden geçtiğimiz zorlu ve insani değerleri zorlayan bu süreçler gelecek yıllarda insanlık tarihindeki kara lekelerden biri olarak hafızalarda yer edecektir." dedi.

Yalman, bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker çürütüp öğütmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte özgür Filistin için çağrımızı küresel alanda yaygınlaştırmak, insanlık ve barış adına daha mutlu çocuklar ve huzurlu anneler, gözleri ışıldayan babalar adına bu mücadeleyi devam ettirmek bir insanlık görevidir. Bunu tüm kamuoyuna bildirmek isteriz. Hep birlikte Gazze'de yaşanan soykırıma 'dur' diyoruz, yarın değil, hemen şimdi. Saldırılarda hayatlarını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her daim özgür ve bağımsız Filistin devletinin yanında olacağız."

Grup, dua edilmesinin ardından alandan ayrıldı.