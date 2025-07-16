Organize Suç Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Organize Suç Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı

16.07.2025 09:05
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 10 ildeki operasyonlarda 74 şüpheliden 38'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 74 şüphelinin yakalandığını, bunların 38'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 74 şüphelinin yakaladığını, şüphelilerin 38'inin tutuklandığını, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin Gaziantep'te yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yaptıkları, Adana'da tekne sahiplerini dolandırdıkları, Antalya'da tefecilik yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri, Kahramanmaraş ve Hatay'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından savcılıkça haklarında soruşturma başlatıldı."

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu şüphelilere ait 5 mesken, 15 arsa, 6 dükkan, 32 araç ile yaklaşık 106 milyon lira değerindeki 45 banka ve 35 kripto hesabına el konulduğunu bildiren Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Başkanlıklarımızı, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, il jandarma komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Organize Suç Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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