Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un "Benim Adım Kırmızı" romanı, İngilizce yayımlanmasının 25. yılı kapsamında ABD'de düzenlenen uluslararası konferansta farklı disiplinlerden akademisyenler tarafından ele alındı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'tan yapılan açıklamaya göre, Duke Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kelimelerin Renkleri" (The Color of Words) başlıklı konferans, Osmanlı edebiyatı, sanat tarihi ve İslam resmi alanlarında çalışan uzmanları bir araya getirdi.

Romanın İngilizce çevirisini yapan, Duke Üniversitesinden profesör Erdağ Göknar'ın ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, "Benim Adım Kırmızı"nın edebiyat ve sanat tarihi arasındaki ilişkisi, Osmanlı ve İran minyatür geleneği ile eserin farklı coğrafyalardaki okur karşılığı değerlendirildi.

Orhan Pamuk da konferansta romanı yazma sürecini anlattığı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Pamuk, konferansın ardından yaptığı değerlendirmede, iki gün boyunca Osmanlı ve İran minyatürü üzerine sunulan bildirileri ilgiyle takip ettiğini ve çeşitli notlar aldığını belirtti.

Konferansın ikinci günü Harvard Üniversitesinden Homi K. Bhabha'nın "Mana ve Melankoli" başlıklı açılış konuşmasıyla başladı.

Tarihçi Edhem Eldem, romandaki bohçacı Ester karakterinin kıyafetinden hareketle Osmanlı kıyafetnamelerini ele alırken, Cornell Üniversitesinden Esra Akçan romandaki perspektif kuramı üzerine konuştu. Columbia Üniversitesinden Tunç Şen ise İran minyatür sanatında hayret ifadesini karşılayan "engüşt-i hayret" kavramını değerlendirdi.

Profesör Eileen Chow, romanın Çince çevirisinin bir milyondan fazla satması üzerinden eserin Asyalı okurlar tarafından nasıl karşılandığını anlattı.

Konferansın dikkat çeken sunumlarından birini ise Smithsonian Freer Sanat Galerisinin İslam Sanatı Baş Küratörü Massumeh Farhad gerçekleştirdi. Farhad, romandaki ressam Siyavuş'un eserlerini inceleyerek karakterin kişiliği, resimleri ve imza atma alışkanlığı üzerinde durdu. Sunumda, romanda tasvir edilen resimler ve karakterin çizimleri üzerinden minyatür sanatının anlatıdaki yeri ele alındı.

Pamuk, romanı yazarken İran resmi üzerine çalışmalarından yararlandığı sanat tarihçisi Marianna Shreve Simpson ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Romanın 25 yılına özel baskı yayımlandı

Konferansla eş zamanlı olarak "Benim Adım Kırmızı"nın İngilizce yayımlanışının 25. yılı dolayısıyla ABD'de özel bir baskısı da hazırlandı.

Erdağ Göknar'ın İngilizceye çevirdiği "My Name is Red", Pamuk'un yayınevi Random House'un cep kitapları dizisi Vintage Books tarafından 25. yıl edisyonuyla yayımlandı. Pamuk, bu özel baskı için romanın dünyada ve ABD'de nasıl karşılandığını ele alan bir önsöz kaleme aldı.

ABD'deki bazı üniversitelerde İslam tarihi, sanat ve modern edebiyat derslerinde okutulan roman, böylece akademik çalışmaların da odağında yer almayı sürdürüyor.

Orhan Pamuk, konferansın kendisi açısından bir yazarın ve romanın yaşayabileceği en özel deneyimlerden biri olduğunu belirterek, toplantıda sunulan bildirilerin, metinlerin ve minyatür görsellerinin hem Türkiye'de hem de ABD'de kitap olarak yayımlanmasının planlandığını aktardı.

Yazar ayrıca hazırlıkları devam eden "Resimli Benim Adım Kırmızı" kitabına da değinerek, romanı kaleme aldığı dönemde eserin dünya çapında bu denli geniş bir okur kitlesine ulaşacağını öngörmediğini ifade etti.

Harvard Üniversitesinden karşılaştırmalı edebiyat profesörü Martin Puchner'ın konferansta "global roman" kavramı üzerinden yaptığı değerlendirmeye de işaret eden Pamuk, Puchner'ın romanın uluslararası ölçekte çok satan bir esere dönüşmesini özel bir tarihsel an olarak nitelendirdiğini aktardı.