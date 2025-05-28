Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çiftçilere destek olmak için kuru fasulye tohumu dağıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında üreticilere kuru fasulye tohumu verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda, ilçe çiftçi kayıt sistemine dahil olan 56 üreticiye toplam 280 kilo fasulye tohumu dağıldı.
Son Dakika › Güncel › Orhaneli'de Çiftçilere Kuru Fasulye Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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