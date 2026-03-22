Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, 21-26 Mart Orman Haftası için okul öncesi etkinlik takvimi hazırladı, doğa bilinci kazandıracak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında okul öncesi çocuklara yönelik doğa bilinci kazandırmayı amaçlayan etkinlik takvimi, öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21-26 Mart tarihlerinde okullarda kutlanan Orman Haftası kapsamında okul öncesi eğitim kademesine yönelik öğretmenlerin sınıf içi ve açık hava öğrenme ortamlarında uygulayabilecekleri bütünleşik etkinlik örneklerini içeren "Orman Haftası Etkinlik Takvimi" hazırlandı.

Söz konusu içeriklerle çocukların, ormanların canlılar için taşıdığı hayati önemi kavramaları, doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık geliştirmeleri ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve gözlem yapma, keşfetme, doğayla etkileşim kurma becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Etkinlikler, oyun, deney, şiir, şarkı, tekerleme, parmak oyunu ve yaratıcı drama gibi farklı öğrenme alanlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla planlanırken aile katılımını içeren uygulamalarla öğrenme sürecinin okul dışına taşınması ve çocukların doğayla kurduğu bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinlik takviminde, çocukların doğayı yerinde gözlemleyebilecekleri keşif çalışmaları, tohumdan ağaca uzanan süreci deneyimleyebilecekleri uygulamalar ve ormanların doğaya katkılarını somutlaştıran deneyler yer alıyor.

Doğal ve tekrar kullanılabilir materyallerin tercih edilmesine özen gösterilen etkinliklerle çocukların doğayı tanıyan, seven, koruyan ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:07:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.