Orman Şehidi Muharrem Can Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan AKUT gönüllüsü, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) başmühendis Muharrem Can'ın (42) cenazesi, tören için memleketi Konya'nın Karatay ilçesi Elmalı Mezarlığı önüne getirildi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, kent protokolü, babası İbrahim Can ve ailesi, yakınları, TUSAŞ'tan mesai arkadaşları, AKUT gönülleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazede ailesi, yakınları ve AKUT gönüllüleri gözyaşlarına hakim olamadı. Can'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Elmalı Mezarlığı'na defnedildi.