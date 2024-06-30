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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ve Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.