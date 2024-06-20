Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Edildi - Son Dakika
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Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Edildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale'nin Ezine, Adana'nın Aladağ ve Balıkesir'in Bigadiç bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üç yangına ilişkin bilgi verildi. Hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranın düşük olduğu bugünlerde lütfen yangınlara karşı duyarlı olalım.

20.06.2024 15:57
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale'nin Ezine, Adana'nın Aladağ ve Balıkesir'in Bigadiç bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üç yangına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, ziraat alanında başlayan Çanakkale'nin Ezine bölgesindeki yangın ile Adana'nın Aladağ, Balıkesir'in Bigadiç ilçelerindeki yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranın düşük olduğu bugünlerde lütfen yangınlara karşı duyarlı olalım." uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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