Orman Yangınlarına Karşı Mücadele Devam Ediyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, " İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, orman yangınlarına ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor."