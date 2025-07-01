Orman Yangınlarında Hasar Tespiti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarıyla ilgili, İzmir'de 114, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta'da hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir'de şu ana kadar Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110'u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana'da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."