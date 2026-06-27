Ormanda Kız Kardeşler Başarıyla Çalışıyor - Son Dakika
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Ormanda Kız Kardeşler Başarıyla Çalışıyor

27.06.2026 11:14
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Küre'de yaşayan Seher ve Suna Şahin, babalarıyla ormanda zorlu işlerde çalışarak örnek oluyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaşayan iki kız kardeş, ormanda babalarıyla ağaç kesimi gibi zorlu işleri başarıyla yapıyor.

Çaybükü köyünde oturan 22 yaşındaki Seher ve 19 yaşındaki kız kardeşi Suna Şahin, her gün erken saatlerde kalkarak babaları Dursun Şahin ile ormana gidiyor.

Babalarıyla, ormanda daha önce Orman İşletme Müdürlüğünün işaretlediği ağaçları kesen, dallarını budayan, kesilen ağaçları araca yükleyen kız kardeşler, yemeklerini ormanda yiyor, zaman zaman da çay molası veriyor.

Seher Şahin, AA muhabirine, köyde çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

Ormancılığa "anne karnında başladıklarını" belirten Şahin, "Orman köylüsüyüz biz. Annemizin karnından beri ormanda yetişip büyüyen çocuklarız. Annem, hamileyken bile ormana gelip çalışıyormuş. Köydeki herkes gibi küçüklükten beri bu işi yapıyoruz. Bizden büyük iki ablam da bu işi yaparak büyümüş." dedi.

İlkokuldan sonra ortaokul ve liseyi yatılı okuduğunu anlatan Şahin, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümünden mezun oldum. Aslında bu işi anadan babadan biliyoruz ama işin eğitimini almak istedim. Okul bitince köye geldim." diye konuştu.

Ablasının önerisiyle köyde çalışırken video çekmeye başladığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Köyde kışın hayat 3G'dir. Kar, kış, kıyamet, yollar kapanır, elektrikler gider. Bir gün ablamla görüntülü konuşurken canımın sıkıldığından bahsettim. Köyden video çekip atmamı istedi. Videoyu izlediğinde çok beğendiğini söyledi. Yaz dönemi geldi, ormana çalışmaya başladık. Çalışırken birkaç video çekip paylaştım. Videoları şehirden, betondan sıkılan gurbettekiler daha çok sevdi."

"Yaptığımız işi severek, eğlenerek yapıyoruz"

Suna Şahin ise liseyi bitirdikten sonra ablasıyla ormanda çalışmaya başladığını belirterek, "Babam hemen işi bitirmek ister. O acele eder. Biz de onun acelesini neşeye çeviririz. Çok mutsuz olsak dahi ufacık bir şeyle gülüp eğleniriz, somurtmayız." diye konuştu.

Ormanda çalışmayı sevdiklerini söyleyen Şahin, "Yaptığımız işi de severek, eğlenerek yapıyoruz. Bu işi bizden önce büyük ablamlar da yapıyordu, biz de yapıyoruz. Her insanın yapabileceği bir iş aslında." dedi.

Baba Dursun Şahin de çocuklarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Benim yanımda her zaman sağ kolumlar. 4 kızım var, 2'si evlendi. Büyük ablaları da bunlar gibiydi. Anadan doğma böyle, orman gülü gibiler. Kastamonu Orman Bölge Müdürü de onları ziyaret etti, tebrik etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Suna Şahin, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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