Ormanların Geleceği İçin Temizlik

Ordu ve Artvin'de, "Orman Benim" etkinliği kapsamında ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.

Ordu'da Yoroz Kent Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar, çevre temizliği yaparak yangına neden olabilecek cam ve benzeri maddeleri topladı.

Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve küresel ısınma nedeniyle dünyada ve Türkiye'de artan orman yangınlarına karşı önleyici tedbirlerle mücadele ettiklerini söyledi.

Etkinlikle bu farkındalığı sağlamak istediklerini belirten Uzundal, "Bu çerçevede, ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarımızda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla 'Orman Benim' kampanyası düzenlenmiştir." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Birol Gürler, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Artvin

Artvin'de, Orman Bölge Müdürlüğünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki mesire alanında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Katılımcılar, gruplar halinde mesire alanı ve çevresindeki ormanlık alanda atık malzemeleri ve çöpleri topladı.

Etkinliğe, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tekin Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara ile kurum müdürleri de katıldı.