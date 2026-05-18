Ormanların Geleceği İçin Temizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ormanların Geleceği İçin Temizlik

18.05.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu ve Artvin'de 'Orman Benim' etkinliği ile atıklar toplanarak orman yangınlarına dikkat çekildi.

Ordu ve Artvin'de, "Orman Benim" etkinliği kapsamında ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla yangına neden olabilecek atıklar toplandı.

Ordu'da Yoroz Kent Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar, çevre temizliği yaparak yangına neden olabilecek cam ve benzeri maddeleri topladı.

Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve küresel ısınma nedeniyle dünyada ve Türkiye'de artan orman yangınlarına karşı önleyici tedbirlerle mücadele ettiklerini söyledi.

Etkinlikle bu farkındalığı sağlamak istediklerini belirten Uzundal, "Bu çerçevede, ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarımızda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla 'Orman Benim' kampanyası düzenlenmiştir." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Birol Gürler, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Artvin

Artvin'de, Orman Bölge Müdürlüğünce 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki mesire alanında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Katılımcılar, gruplar halinde mesire alanı ve çevresindeki ormanlık alanda atık malzemeleri ve çöpleri topladı.

Etkinliğe, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tekin Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara ile kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanların Geleceği İçin Temizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:18:05. #7.12#
SON DAKİKA: Ormanların Geleceği İçin Temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.