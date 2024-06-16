Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlar Kurban Bayramı namazında camiye akın etti

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlar, Kurban Bayramı namazında başkent Bangui'deki camiye akın etti.

Bangui'deki Merkez Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı coşkusunu yaşadı.

Ülkeye "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında kesilecek kurbanlıkların dağıtımı için gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi de Müslümanların coşkusuna ortak oldu.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için dışarı çıkan Orta Afrikalı Müslümanlar, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını avlu ve dışında kıldı.