 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Orta Akdeniz'de 40 Göçmen Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Orta Akdeniz'de 40 Göçmen Kayboldu

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan yaklaşık 40 düzensiz göçmenin Orta Akdeniz'de kaybolduğu bildirildi. İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında kaybolan göçmen teknesini bulmak için yapılan aramalarda herhangi bir iz bulunamadı. Bu olay, Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

Orta Akdeniz\'de 40 Göçmen Kayboldu
14.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:20
Abone Ol

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan yaklaşık 40 düzensiz göçmenin Orta Akdeniz'de kaybolduğu bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde yaklaşık 40 düzensiz göçmenin bulunduğu ifade edilen teknenin, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında kaybolduğu belirtildi.

Haberde göçmen teknesini bulmak için Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'e ait 3 uçağın 17 saat boyunca devriye uçuşu yaptığı ancak aramalar sırasında ize rastlanmadığı kaydedildi.

Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumun X platformundan dün yaptığı paylaşımda da "Dün sabah (12 Ocak), Lampedusa'ya doğru gelen 36 ila 45 kişiyi taşıyan tehlike altındaki bir tekneyle teması kaybettik. Yetkililer alarma geçti ancak herhangi bir bilgi paylaşmıyorlar ve şu ana kadar onların İtalyan adasına vardığına dair bir haber alamadık." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) "kayıp göçmenler" verisine göre, 2023 yılında Orta Akdeniz'de ölü ve kayıp olarak kaydedilen toplam göçmen sayısı 2 bin 498 oldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 2023 boyunca 155 bin 754 düzensiz göçmen denizi geçerek ulaştı. Bu sayı, 2022'ye kıyasla düzensiz göçmenlerin İtalya'ya varışlarının yaklaşık yüzde 50 arttığını gösteriyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Bu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliyede güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lampedusa, Akdeniz, Afrika, İtalya, Avrupa Birliği, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Akdeniz'de 40 Göçmen Kayboldu - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Orta Akdeniz'de 40 Göçmen Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement