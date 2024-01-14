Orta Akdeniz\'de 40 Göçmen Kayboldu

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan yaklaşık 40 düzensiz göçmenin Orta Akdeniz'de kaybolduğu bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde yaklaşık 40 düzensiz göçmenin bulunduğu ifade edilen teknenin, İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında kaybolduğu belirtildi.

Haberde göçmen teknesini bulmak için Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'e ait 3 uçağın 17 saat boyunca devriye uçuşu yaptığı ancak aramalar sırasında ize rastlanmadığı kaydedildi.

Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumun X platformundan dün yaptığı paylaşımda da "Dün sabah (12 Ocak), Lampedusa'ya doğru gelen 36 ila 45 kişiyi taşıyan tehlike altındaki bir tekneyle teması kaybettik. Yetkililer alarma geçti ancak herhangi bir bilgi paylaşmıyorlar ve şu ana kadar onların İtalyan adasına vardığına dair bir haber alamadık." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) "kayıp göçmenler" verisine göre, 2023 yılında Orta Akdeniz'de ölü ve kayıp olarak kaydedilen toplam göçmen sayısı 2 bin 498 oldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 2023 boyunca 155 bin 754 düzensiz göçmen denizi geçerek ulaştı. Bu sayı, 2022'ye kıyasla düzensiz göçmenlerin İtalya'ya varışlarının yaklaşık yüzde 50 arttığını gösteriyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Bu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliyede güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.