Orta ilçesinde Paşa Sultan Şükür Duası ve Toplu Sünnet Programı düzenlendi - Son Dakika
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Orta ilçesinde Paşa Sultan Şükür Duası ve Toplu Sünnet Programı düzenlendi

Orta ilçesinde 20 yıl aradan sonra Paşa Sultan Şükür Duası ve Toplu Sünnet Programı düzenlendi. Etkinlikte dua edildi ve yemek ikramı yapıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı da etkinliğin yeniden düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Programa Vali, Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

29.07.2024 17:15
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Orta ilçesinde 20 yıl aranın ardından Paşa Sultan Şükür Duası ve Toplu Sünnet Programı düzenlendi.

Paşa Sultan Türbesi mevkisinde düzenlenen etkinlikte, dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı açıklamada, daha eskilerde yapılan etkinliğin yeniden düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ömer Bezci de çocukluk yıllarındaki Paşa Sultan etkinliğine özlem duyduklarını, yeniden o günleri yaşamak istediklerini dile getirdi.

Belediye başkanı olduktan sonra etkinliğin yeniden düzenlenmesine karar verdiklerini belirten Bezci, program kapsamında 20 çocuğun da sünnet edildiğini ifade etti.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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