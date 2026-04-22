Ortahisar Belediyesi, Araç Filosunu Yenileyerek Hizmet Kalitesini Artırıyor

22.04.2026 13:05  Güncelleme: 14:19
(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, "Daha yaşanabilir bir Ortahisar" hedefi doğrultusunda hizmet kalitesini artırmak amacıyla hizmet filosuna 23 yeni araç kazandırdı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Araç parkımızı yenilemeye ve kentimize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla filosunu çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Kaya, iki yıllık görev süresinde Fen İşleri Müdürlüğü'nden Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne kadar belediye hizmetlerinde verimlilik ve kaliteyi artırmak için 23 yeni iş makinesi ve hizmet aracını, araç parkına kazandırdı.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki eskimiş ve bakım maliyeti artan iş makinelerini yenileme yoluna giden Ortahisar Belediyesi, bu amaçla iki adet 22 tonluk iş makinesi (ekskavatör), bir adet iş makinesi taşıma aracı ve bir adet kamyonu araç parkına dahil etti. Hibe programlarından da yararlanan Ortahisar Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe olarak bir iş makinesi ve bir adet arazöz alarak bünyesine kattı.

Temizlik hizmetlerine yeni teknoloji desteği

Temizlik hizmetlerinde de verimli ve yenilikçi çalışmayı esas alan bir anlayışla araç parkını güçlendiren Ortahisar Belediyesi, dört adet vakumlu sokak temizlik aracı ile bir adet çok fonksiyonlu SBR 507 Pro temizlik aracını bünyesine kattı. Belediye yönetimi ayrıca bir adet atık toplama aracı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteğiyle bir adet mobil sıfır atık aracı, bir adet doğal afet ve ikram aracı ile 11 adet hizmet aracını araç parkına kazandırdı.

"Yeni araçlar sahadaki gücümüzü ve hizmet kalitemizi artırıyor"

Yenilenen ve güçlendirilen araç parkı ile Ortahisar'a en güzel şekilde hizmet ettiklerini dile getiren Kaya, "Vatandaşlarımıza daha hızlı, daha etkin ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bu hizmetleri yaparken kullandığımız araçlarımızı da yeniliyor, ihtiyaçlarımıza cevap verecek araçları bünyemize katıyoruz. Belediyemize kazandırdığımız bu araçlar, özellikle altyapı, yol bakım, çevre düzenleme, temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarımıza çok önemli katkılar sağlıyor. Sahadaki gücümüzü artıran bu araçlarla, hemşerilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesi de artıyor. Araç parkımızı yenilemeye ve kentimize en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Advertisement
