Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında berberlik hizmeti sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında berberlik hizmeti sunuyor

Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında berberlik hizmeti sunuyor

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evde bakım hizmetleri kapsamında berberlik hizmeti de sunmaktadır. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaşlılara ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik hizmetleri genişleteceklerini belirtmiş ve berberlerin köylere giderek evde tıraş hizmeti vereceğini açıklamıştır. İlk olarak Toklu, Sayvan, Gözalan ve Çukurçayır mahallelerinde 4 kişiye evde berberlik hizmeti verilmiştir.

09.06.2024 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü evde bakım hizmetleri kapsamında berberlik hizmeti de sunuyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma muhtaç ailelere verilen ev temizliği, yemek yapımı, alışveriş desteği gibi hizmetlere evde tıraş hizmetini eklediklerini belirtti.

Sosyal belediyecilik ilkesi gereği yaşlılara ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik hizmetleri genişleteceklerine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Önemli bir ihtiyaç olan berber hizmetini de yaşlılarımızın ve bakıma muhtaç ailelerimizin ayağına götürüyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve berberlere ulaşım imkanı bulamayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara, evde tıraş hizmeti vereceğiz. Sosyal belediyeciliğin gereklerini her alanda yapacağız. Berber arkadaşlarımız belediyemizin aracıyla köylere gidecekler. Berbere ulaşma sıkıntısı yaşayan köylerde evden çıkamayan, yaşlı büyüklerimiz oluyor, onları da bulundukları yerde tıraş edecekler."

Belediyenin farklı birimlerinde çalışan berberler, yaşlı ve ihtiyaçlı bireylerin saç ve sakal tıraşını yapmak üzere ilk olarak Toklu, Sayvan, Gözalan ve Çukurçayır mahallelerinde 4 kişiye evde berberlik hizmeti verdi.

Kaynak: AA

Ahmet Kaya, Ortahisar, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında berberlik hizmeti sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:53:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında berberlik hizmeti sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement