Ortahisar Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Vatandaşın Evini Yeniledi

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden ve zorlu koşullarda yaşamını sürdüren 62 yaşındaki Aynur Nuray Akçay'ın evinde kapsamlı tadilat çalışması yaptı.

Ekonomik durumu yetersiz, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik pek çok hizmet sunan Ortahisar Belediyesi, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor ve evleri daha kullanışlı ve yaşanılabilir hale getiriyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile Akçay'ın evinin zemini seramikle kaplandı, tuvalet ve banyo yenilendi. Doğal gaz erişimi olmayan eve termosifon takılarak sıcak suya erişim sağlandı. Çerçeveleri PVC ile değiştirilen evin dış cephesi de yenilendi ve duvarları boyandı. Ayrıca kömür yardımı da yapılan Akçay'ın evi, kış öncesi daha güvenli ve yaşanabilir hale getirildi.

Tadilat ve yenileme çalışmaları sonrası büyük bir mutluluk yaşayan Akçay, desteklerinden dolayı Kaya'ya ve Ortahisar Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Evinin güzelleştiğini söyleyen Akçay, "Banyom yenilendi, duş yeri ve klozet eklendi, dış cephe yenilendi. Sıcak suya da kavuştum. Abdestimi sıcak suyla alabiliyorum. Başkanımız Ahmet Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde evim yaşanabilir hale geldi. Allah tüm çalışanlardan razı olsun" dedi.

Esentepe Muhtarı Çetin Aydın da Ortahisar Belediyesi'nin çağrılarını yanıtsız bırakmadığını belirterek, "Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptı. Sağ olsunlar ilgilendiler, alakadar oldular ve Aynur ablamızı özlemini çektiği eve kavuşturdular. İnşallah hayırlısıyla bu evde daha güzel günler geçirir. Başkanımız Ahmet Kaya'ya desteğini esirgemediği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaya, ekonomik imkanları elvermeyen, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için mahalle muhtarlarıyla koordineli şekilde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.