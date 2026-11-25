(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi ekipleri, kuvvetli sağanağın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için birçok mahallede su tahliyesi, heyelan temizliği ve yol onarım çalışmaları yürütüyor. Ekipler, yağışların neden olabileceği yeni olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulunuyor.

Ortahisar Belediyesi, kentte etkili olan kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen su taşkınları ve heyelanlara müdahale ediyor. Birçok mahallede çalışma yürüten ekipler, yolların ulaşıma açık tutulması ve günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gerekli hazırlıkları tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağanağın başlamasıyla sahaya indi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, su birikintilerinin tahliyesi, tıkanan mazgal ve ızgaraların açılması, yollara taşınan toprak ve hafriyatın temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

2 Nolu Beşirli, Kutlugün, Kaymaklı, Çimenli, Çağlayan, Esenyurt, Bengisu, Okçular ve Sevimli mahalleleri ile Anadolu Bulvarı'nda yoğunlaşan çalışmalarda, heyelan nedeniyle yollara taşınan toprak ve hafriyat temizleniyor. Hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Fen İşleri Müdürü Çetin İshak ile sahadaki çalışmaları inceledi. Akaç, belediye meclis üyeleriyle 1 Nolu Beşirli Mahallesi'nde istinat duvarının çöktüğü alanda da incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediyenin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Görev ve sorumluluk alanı ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ettiklerini vurgulayan Zorlu, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığını ifade etti.

Muhtarlar ve vatandaşlardan gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini kaydeden Zorlu, yağışların yol açabileceği yeni olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.