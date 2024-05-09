Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı eserlerden oluşan bilim fuarı açıldı - Son Dakika
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Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı eserlerden oluşan bilim fuarı açıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Müjgan Serkan Karagöz Ortaokulu'nda, Bilim Fuarı kapsamında yapılan projelerden oluşan sergi açıldı. 55 öğrenci ve 15 danışman öğretmenin özverili çalışmalarıyla hazırlanan 15 proje, fuar ziyaretçileri tarafından beğeni topladı. Açılış konuşmalarında, genç beyinlerin bilimin önemini kavraması ve hayal gücünün ortaya çıkmasına zemin hazırlanması vurgulandı. Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, öğrencilerin akademik alanda olduğu kadar sosyal ve sportif alanlarda da başarılı olmalarını beklediklerini belirtti.

09.05.2024 18:42
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Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı eserlerden oluşan bilim fuarı açıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Müjgan Serkan Karagöz Ortaokulunda, Bilim Fuarı kapsamında yapılan projelerden oluşan sergi açılışı gerçekleşti. Proje kapsamında 55 öğrencinin 15 danışman öğretmenle birlikte hazırladıkları çalışmalar beğeni topladı.

Çerkezköy Müjgan Serkan Karagöz Ortaokulu'nda düzenlenen Bilim Fuarı'nın açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla gerçekleşti.

"Özverili çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Müjgan Serkan Karagöz Ortaokulu Müdürü Ayhan Boralı gerçekleştirdi. Boralı yaptığı konuşmasında; "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bilim fuarımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücünün birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu hayal gücünün ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Müjgan Serkan Karagöz Ortaokulu olarak sadece tüketen değil aynı zamanda üreten gençler yetiştirmek birinci önceliğimizdir. Bu amaç doğrultusunda biraz sonra açılışını yapacağımız fuarımızda toplam 15 proje, 55 öğrencimiz ve 15 danışman öğretmenin özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımızın her biri gelecekte birer bilim insanı olmak için ilk adımlarını atmışlardır. Sevgili öğrenciler, biliniz ki, yeryüzünde hiçbir icat kendiliğinden var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki proje çalışmalarını sergileyen çocuklarımızın her biri ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır. Değerli konuklar, proje çalışmalarından emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerime, katkı sağlayan herkese teşekkür eder hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi.

"Bilim fuarının hayırlı olmasını diliyorum"

Sonrasında konuşan Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz; "Sevgili çocuklar, bizler sizin sadece akademik alanda ilerlemenizi yeterli bulmuyoruz. Projelerde, sosyal, sportif ve diğer etkinliklerde yani eğitimin ilişkili olduğu bütün alanlarda başarılı olmanızı bekliyoruz. ve nitekim Müjgan Serkan Karagöz Ortaokulu bu yıl özellikle sportif alanlarda çok büyük başarılara imza attılar ben sizleri kutluyorum ve alkışlıyorum. Bilim Fuarının ilk defa okulumuzda gerçekleştirilmesinden dolayı son derece gururluyuz. Eminim ki devletimizin katkıları ve hayırseverlerimizin de destekleriyle inşallah Müjgan Serkan Karagöz Ortaokulunun bundan sonraki süreçte adından çok daha fazla söz ettireceğine ben inanıyorum. Bilim fuarının hayırlı olmasını diliyorum, bunda sonraki yapılacak bütün çalışmalarda hem öğretmen arkadaşlarıma hem de öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, bilim fuarının açılış kurdelesi kesildi. Kesilen kurdelenin ardından stantları gezen katılımcılar, öğrencilerin hazırladıkları projeleri kendilerinden dinleyerek projeler hakkında bilgi aldılar.

Kaynak: İHA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı eserlerden oluşan bilim fuarı açıldı - Son Dakika

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