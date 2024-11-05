Ortaokul Öğrencisi Toprağa Verildi

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TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'da sürücüsü alkollü olan hafif ticari aracın, yaya geçidinde çarpması sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Zühre Deniz Akdağ'ın cenazesi, Erenler ilçesinde bulunan Yeni Eren Camisi'ne getirildi. Burada, Zühre Deniz'in ailesi taziyeleri kabul etti. Akdağ'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İsa ÇİÇEK/SAKARYA,