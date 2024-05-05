Osmancık'ta Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Osmancık'ta Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Osmancık\'ta Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde baharın habercisi Hıdırellez, düzenlenen şenlikle kutlandı. Osmancık Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri kapsamında halk oyunları gösterisi, yöresel yemek yarışması, konser ve çocuklara özel etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Hıdırellez'in ilçenin kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, pandemi süreci ve geçmiş yıllardaki olumsuz durumlar nedeniyle etkinliklerin yapılamadığını ancak kültürlerini yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

05.05.2024 20:21
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Çorum'un Osmancık ilçesinde baharın habercisi Hıdırellez, düzenlenen şenlikle kutlandı.

Osmancık Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliklerinde halk oyunları gösterisi, yöresel yemek yarışması, konser ve çocuklara özel etkinlikler yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in Osmancık'ın geçmişinde iz tutan önemli bir gün olduğunu söyledi.

İlçede Hıdırelez'in geleneksel olarak kutlandığını hatırlatan Gelgör, "Son yıllarda pandemi süreci nedeniyle Hıdırellez etkinlikleri yapamamıştık. Geçtiğimiz yıl da 6 Şubat depremindeki yasımız nedeniyle etkinlik yapmadık. Ancak Hıdırellez ilçemizin kültüründe önemli bir yere sahip. Asırlardır kültürel olarak kutlanıyor. Biz de kültürümüzü yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmancık'ta Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmancık'ta Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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