Osmancık\'ta Türbe İçin Yıkım Başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, İbriktar Hazretleri Türbesinin çevresinde kamulaştırılan binalar yıkılmaya başlandı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile birlikte yıkım çalışmalarını inceledi.

Gelgör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı arşivlerinden yapılan araştırmalarla ilçede İbriktar Hazretlerine ait türbe, cami ve hamamın bulunduğunun tespit edildiğini ve bu alandaki taşınmazların kamulaştırılarak belediye adına tescil edildiğini söyledi.

Yıkım çalışmalarına başladıklarını belirten Gelgör, "İnşallah en kısa sürede İbriktar Hazretlerinin manevi mirasına yakışır bir türbeyi ilçemize kazandıracağız. Bu önemli çalışmanın hem bölge hem de ülke kültürüne değer katacağına inanıyoruz. Rabbim bu hayırlı çalışmayı bereketli kılsın." dedi.