Osmaneli\'de Kaza: 1 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Y.A. (43) yönetimindeki 11 ER 089 plakalı otomobil, Osmaneli-Pamukova kara yolunun Çerkeşli köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.