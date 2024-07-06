Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Kosova'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Kosova'da ziyaretlerde bulundu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sultan 1. Murad Hüdavendigar'ı anma töreni için Kosova'da bulunan heyetiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti. Aydın, ziyaretlerde Balkanlar'da yaşayan soydaşlarla olan bağların güçlü tutulması gerektiğini vurguladı.

06.07.2024 12:09
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 19'uncusunu düzenlediği Sultan 1. Murad Hüdavendigar'ı anma töreni için Kosova'da bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti.

Osmanlı'nın savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar, Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği etkinlikler ile anılıyor. Başkan Aydın, Kosova'nın başkenti Priştine'deki anma töreni öncesinde beraberindeki heyetle Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye Cumhuriyeti Piriştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternova'yı ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde Bursalı yurttaşların selamını Kosova'ya getirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Balkanlar'ın Bursa için çok önemli olduğunu söyledi. Özellikle Osmangazi'de Kosova'dan göç etmiş birçok soydaşın yaşadığını ifade eden Başkan Aydın, "Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımız ile bağlarımızı her zaman güçlü tutmalıyız. Kosova da Osmanlı'dan beri Türkiye ile bağlarını koparmayan kardeş ülkemiz. Bursa'nın bu bölge ile olan kardeşlik bağlarının daha da gelişmesi, bu bölgedeki soydaş nüfusunun azalmaması için biz de bu geleneksel etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Kosova'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Kosova'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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