Osmangazi Belediyesi Kaçak Moloz Dökenlere 375 Bin Lira Cezai İşlem Uyguladı

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, yerel seçimlerin ardından geçen 4 aylık sürede, yasal döküm sahaları dışındaki noktalara kaçak moloz döken şahıs ve firmalara toplam 375 bin lira ceza kesti.

Osmangazi Belediyesi, doğaya büyük zarar verdiği gibi çevre ve görüntü kirliliğine de neden olan inşaat atığı dökümlerini önlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yasal döküm sahaları dışındaki noktalara izinsiz olarak moloz ve çöp dökenleri mercek altına alan ekipler, halk sağlığını tehdit eden kişi ve kurumlara ceza yağdırdı.

Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur başta olmak üzere ilçenin tüm bölgelerinde yapılan denetimlerde, kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişi ve firmalara yasa gereğince 2 bin 52 lira ile 63 bin 683 lira arasında değişen para cezaları kesildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın göreve başlamasının ardından geçen 4 aylık sürede ise toplam 33 şahıs ve firmaya 375 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, cezai işlem uyguladıktan sonra dökülen hafriyatın da atan kişiler tarafından bölgeden kaldırılmasını sağladı.