Osmangazi Belediyesi Metruk Yapıları Yıkarak Çevre Kirliliğine Son Veriyor

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıları yıkarak ilçenin çehresini değiştiriyor.

Belediye, ilçe halkı için tehlike oluşturan metruk yapıların tespitini yaparak yıkımlarını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Küplüpınar Mahallesi'ndeki metruk bir binayı yıktı. Ekipler, yıkımın ardından ortaya çıkan molozları kamyonlara yükleyerek alanı temizledi.