Osmangazi'de "Kahramanlık Türküleri" Yankılandı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Kahramanlık Türküleri" konseri düzenledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü, Osmangazi'de şanlı zafere yakışan özel bir etkinlikle kutlandı. Büyük Zafer'in yıl dönümünde Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, seslendirdikleri kahramanlık türküleri ve ağıtlar ile sanatseverlere duygusal anlar yaşattı.

Şef Çetin Erdem Usanmaz önderliğinde gerçekleşen Kahramanlık Türküleri konserine, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Yardımcısı Esendemir, koro üyelerini kutlayarak, koro adına Şef Çetin Erdem Usanmaz'a çiçek takdim etti.