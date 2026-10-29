Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet koşusuna 19 ülkeden 6 bin 500 kişi katıldı - Son Dakika
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Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet koşusuna 19 ülkeden 6 bin 500 kişi katıldı

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Osmangazi Köprüsü\'nde Cumhuriyet koşusuna 19 ülkeden 6 bin 500 kişi katıldı
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenen Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu'na 19 ülkeden yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı. Köprüde ilk kez düzenlenen organizasyonda 10 kilometrelik elit ve 5 kilometrelik halk koşusu yapıldı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Osmangazi Köprüsü'nde "Uluslararası Osmangazi- Türkiye Yüzyılı Koşusu" düzenlendi.

Etkinliğe 19 ülkeden katılan yaklaşık 6 bin 500 kişi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yalova Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bilişim Vadisi ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin eşliğinde köprü girişinde bulunan başlangıç noktasında toplandı.

Kocaeli Vali Yardımcısı Emre Nebioğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin her yerinde yaşanan Cumhuriyet coşkusunu, Türkiye'nin yüz akı Osmangazi Köprüsü'nde idrak ettiklerini belirterek "Beraberiz, biriz. Etkinliğin Osmangazi Köprüsü'nde yapılması çok anlamlı. Köprü yalnızca mühendislik harikası değil aynı zamanda tarihimizin ihtişamını ve ufkumuzun nereye geldiğini göstermesi açısından önemli." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, her yıl düzenledikleri cumhuriyet koşularını ilk kez Osmangazi Köprüsü'nde organize ettiklerine değinerek "Bu yüzyıla yakışır bir eser üzerinde koşmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bundan sonraki koşularımızı da Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Her yaştan koşucu ve sporcunun katıldığı organizasyonda 10 kilometrelik "elit koşusu" ve 5 kilometrelik "halk koşusu" yapıldı.

Saat 10.00'da başlayan 10 kilometrelik koşu Bilişim Vadisi kampüsündeki bitiş noktasında tamamlandı. Saat 10.20'de başlayan 5 kilometrelik koşu ise köprü üzerinde gidiş-dönüş yapılarak gerçekleştirildi.

10 kilometrelik koşuda erkeklerde Ramazan Başbuğ birinci olurken, Adel Mechaal ikinci, Ali Kaya üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elida Jelimo Korir birinciliği, Emebet Ejigu Bizuneh ikinciliği ve Sümeyye Erol üçüncülüğü elde etti.

5 kilometrelik halk koşusunda erkeklerde Ege Berk Keskin birinci, Mehmetcan Kapağan ikinci, Mehmet Uslu üçüncü, kadınlarda Zehra Baysal birinci, Esma Nur Yıldız ikinci ve Melek Yıldız üçüncü oldu.

10 kilometrelik "elit koşusu"nda birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin, dördüncüye 35 bin ve beşinciye 30 bin lira ödül verildi. 5 kilometrelik halk koşusunda ise birinci 15 bin, ikinci 12 bin, üçüncü 10 bin, dördüncü 8 bin ve beşinci 6 bin lira ödül kazandı.

Dereceye giren katılımcılara Bilişim Vadisi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde madalyaları ve kupaları verildi.

Koşuya katılan Furkan Kasap: "Parkur çok güzeldi"

10 kilometrelik koşuya katılan Furkan Kasap, parkurun çok güzel olduğunu belirterek "İlk defa inişli çıkışlı güzel bir parkura denk geldim. Önümüzdeki hafta da İstanbul'da 15,5 kilometre koşacağım. Koşarken çok keyif aldım. Köprüden geçerken de çok güzel bir duyguydu. 10 kilometreyi 52 dakikada koştum, bunun için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fatma Güral da parkurun çok güzel olduğunu, koşarken keyif aldıklarını ve Cumhuriyet Bayramı'nda koştuğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

AASK sporcuları da yarıştı

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcuları da yarışa katıldı.

AASK Atletizm Branşı Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul ve İdari İşler çalışanı Bekir Ümit Uğurlukan, 10 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Hasan Hüseyin Kul, yarışta 39 dakika 53 saniyelik derecesiyle genel klasmanda 54'üncü, 40-44 yaş grubunda 6. oldu.

Bekir Ümit Uğurlukan ise 53 dakika 29 saniyelik derecesiyle genel klasmanda 429'uncu, 40-44 yaş grubunda 62'nci olarak yarışı tamamladı.

Kaynak: AA
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