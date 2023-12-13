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Osmaniye'de 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 12 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve rehberlik eden diğer şüpheliler tutuklandı.

13.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:16
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OSMANİYE'de, polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari araçta, Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü M.E. ile ona başka araçla rehberlik eden İ.A. ve H.G. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüpheli olduğu değerlendirilip durdurulan hafif ticari araçta, Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, araç sürücüsü M.E.'yi ve başka araçla ona rehberlik ettiği belirlenen İ.A. ile H.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)

Osmaniye\'de 12 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de 12 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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